Militair die zijn beide ouders neerstak zal hen voor het eerst terugzien voor rechter: “Hij riskeert er 20 jaar cel”

Dierenver­zorg­ster Axelle (25) opent dinsdag Cats & Cups: “De katten zijn hier thuis, dus bezoekers moeten hun regels volgen”

Catlovers krijgen vanaf dinsdag in de Désiré Boucherystraat een droomplekje om een kop te gaan drinken of een taartje te eten: Cats & Cups. Dierenverzorgster Axelle Steenhouwer (25) opent op de plek waar ooit ijssalon Negrita gevestigd was een kattencafé met zeven adoptiedieren. Wij mochten al eens op de koffie én vernamen meer over Stitch, haar kat met... sterallures.