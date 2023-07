MIJN TUIN. Viktor versiert moestuin met wel 400 paddenstoelen, kabouters en Mariagrotten: “Bussen stoppen regelmatig voor wat foto’s”

Luchthaven­me­de­werk­ster maakt opvallend statement op terreurpro­ces: “Voor ons stopt het hier niet. Wij moeten verder met ons beschadigd lichaam”

“Het was een goed proces.” Danielle Iwens (59) uit Mechelen is tevreden met het voorlopige einde dinsdag van het terreurproces na de aanslagen in Brussel en Zaventem. Over het niet-juridische luik is het slachtoffer minder te spreken, zo bleek uit het opschrift ‘victims are classified waste’ dat ze op een trui droeg bij de uitspraak. “Er is een Danielle voor 22 maart 2016 en een na. Ik was een onbezorgde vrouw en dat komt nooit meer terug” zegt ze.