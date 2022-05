Man (33) slaat gevelsteen stuk op hoofd van aannemer en dreigt met aanslag op parket: “Het was dom, maar ik wist geen blijf meer met mezelf”

Eind juni 2019 moest de politie van Berlaar-Nijlen ingrijpen na een heftige ruzie in een Berlaars bouwbedrijf. Het slachtoffer, de eigenaar van het bedrijf, was toen op het hoofd geslagen met een gevelsteen. “Zo fel dat de steen in verschillende stukken brak”, zei openbaar aanklager Karel Berteloot op de zitting. Het slachtoffer raakte ernstig gewond aan het hoofd. Gelet op de plek van de slag oordeelde het parket dat het om een poging doodslag ging.