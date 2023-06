“Mama is nu een sterretje. Gaan we vanavond dan sterrenkijken?”: boegbeeld ALS Liga overleden amper 9 maanden na diagnose

Vriend die Jurgen Conings wilde helpen aanslagen plegen, moet niet naar cel: “Hij kreeg extreem­recht­se sympa­thieën nadat hij werd aangeval­len”

De 33-jarige Anthony A. uit Antwerpen is veroordeeld tot twee jaar cel met uitstel. Hij had zich aangesloten bij een groepje rond de intussen overleden extreemrechtse militair Jürgen Conings die hem gemaild had over het plegen van een aanslag. De beklaagde kwam zo goed weg want de openbare aanklager had drie jaar cel gevorderd.