Lokaal dienstencentrum opent de deuren: “Inwoners kunnen er terecht voor heel wat activiteiten”

“Omdat de vzw Zorggroep Zusters van Berlaar wil blijven werken aan een verbreding van zijn dienstverlening en sterke banden met de buurt, werd besloten om op de oude locatie van het schoolpaviljoen een nieuw buurtzorghuis te bouwen. Na iets meer dan een jaar is het dan eindelijk zover. Dankzij de erkenning van het Agentschap Zorg en Gezondheid en de samenwerking met het lokaal bestuur van Berlaar kunnen de inwoners van Berlaar in het nieuwe gebouw terecht voor heel wat activiteiten en diensten. Van een les Tai Chi voor beginners en info tijdens het verpleegkwartier/gesprek met de zorgadviseur tot digitale hulp in het mediacafé. Al is er uiteraard ook de mogelijkheid om gewoon te komen genieten van een drankje, babbeltje, kaart- of gezelschapsspel en een heerlijk 3-gangenmenu in het buurtrestaurant”, aldus centrumleider Lies Daneels.