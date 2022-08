Kogel is door Sint-Annakerk: kunstenaar geeft “sexy plaatsje” culturele bestemming

Mechelen Plussize model Romy Curvy opent winkel in Bruul voor dames met rondingen: “Ook wij zijn om van te houden!”

Plussize model en styliste Romy Curvy (27) opent zaterdag de Curvy Store in de Bruul: een winkel met mode voor dames met een maatje meer. Daar is een groot gebrek aan in de Vlaamse winkelstraten. “Volle vrouwen zijn niet lelijk, al wordt dat ons wel vaak verteld. Wij mogen ook sexy zijn en ons mooi kleden. Wij zijn ook om van te houden.”

18 augustus