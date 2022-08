KLJ Berlaar organiseert feestweekend met fuif, zomerbar, bbq en comedy: “Tent staat dit jaar naast padelclub”

“Hoewel we met pijn in het hart de voetbalterreinen van FC De Weerdt verlaten, biedt de nieuwe locatie enkele tientallen meters verderop meer logistieke mogelijkheden. Aan het vaste programma van het weekend verandert gelukkig niet veel”, vertelt Matthias Ceulemans van KLJ Berlaar. “Waar in 2021 het organiseren van de jaarlijkse zomerfuif niet mogelijk was, staat op vrijdag 12 augustus de 12e editie van de Hete Mosselfuif op het programma. Na een geslaagde editie van vorig jaar toveren we ons feestterrein opnieuw om tot een sfeervolle zomerbar op zaterdagavond en zondagnamiddag. Op zaterdag is iedereen welkom op onze familiebarbecue, een vaste waarde die niet mag ontbreken in een weekend voor jong en oud. Afsluiten doen we net als vorig jaar met een Comedy Night waarop Jeron Dewulf - bekend van Foute Vrienden - de hoofdact is.”