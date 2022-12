Kerstkoning Christoff komt naar Berlaar tijdens 10de editie van ‘Kerst met Christoff’

In december kan je in Vlaanderen weer voluit genieten van ‘Kerst met Christoff’. De voorbije jaren is hij met bijna 100.000 bezoekers uitgegroeid tot ‘Kerstkoning van Vlaanderen’. “’Glorie Hallelujah’, ‘Witte Kerstmis’, het ‘Onze Vader’ en ‘Kleine trommelaar’ zijn dé absolute smaakmakers die ook dit jaar niet ontbreken op het lijstje dat we jaarlijks aanvullen met enkele muzikale verrassingen die perfect passen. Ik kijk er nu al naar uit”, zegt Christoff enthousiast. Samen met het achtkoppige kinderkoor Scaletta, vier bandleden en techniekers die het decor, licht en geluid zullen onderhouden, is hij klaar voor zijn nieuwe reeks ‘Kerst met Christoff’. “Het laatste concert gaven we in 2019. Toen kwam de pandemie en werden we verplicht om de pauzeknop in te duwen. Die tijd is nu gelukkig voorbij, waardoor we zonder maatregelen of beperkingen weer voluit kunnen spelen voor ons publiek.”