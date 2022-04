Jos is met 105 jaar op de teller oudste inwoner van Berlaar: “Blijven asemen en in beweging blijven is mijn advies”

“Of ik een geheim heb om zo oud te worden? Blijven asemen”, knipoogt Jos. “Wat me fit houdt is mijn elektrische fiets. Elke dag doe ik een rondje van enkele kilometers; naar Gestel, Kessel, het graf van mijn vrouw in Lier,... Alleen een zware regenbui of dikke sneeuwlaag kan me tegenhouden. Ik kan toch moeilijk heel de dag binnen zitten hé? Ik heb het nodig. In beweging blijven houdt me jong. Ik voel me geen 105 jaar oud.” Jos woont al zestien jaar in één van de serviceflats aan het Berlaarse woonzorgcentrum Sint-Augustinus. Zijn verjaardag wordt vandaag in de kijker gezet tijdens een eucharistieviering met aansluitend een receptie. “Dat ik de oudste ben die hier in de gemeente rondloopt is toch wel een speciaal gevoel. Het is iets om trots op te zijn”, geeft hij nog mee.