IVAREM vraagt ophalers schoolomgevingen te vermijden

Beerzel Zuster Hadewych neemt na 60 jaar afscheid van parochiaal werk in Beerzel: “Ze was de moeder van onze parochie”

Na zich 60 jaar tomeloos te hebben ingezet voor de parochie St.-Remigius in Beerzel neemt zuster Hadewych Dierckx (83) vanaf 1 september wat minder hooi op haar vork. Decennialang nam de zuster, die sinds enkele jaren in Berlaar woont, tal van verantwoordelijkheden en taken in de parochie op zich. Volgend weekend zet het parochieteam de zuster in de bloemen tijdens een dankviering.

29 augustus