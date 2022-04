IVAREM komt met compostactie: “Gratis tuinhandschoenen bij aankoop compost”

“Compost is de ideale voedingsbodem voor een groen en weerbaar gazon het hele jaar door. In 2021 kenden we een ander weerfenomeen: plotse en felle regenbuien waarbij grote hoeveelheden overtollig water bodempartikels mee wegspoelden. Ook hier kan een compostkuur soelaas bieden”, vertelt woordvoerder Filip Van Assche. “Compost verbetert de waterhuishouding van de bodem want met compost steek je een spons in de grond. Het verrijkt de bodem met humus. Die humus zorgt ervoor dat de bodem meer water kan vasthouden. En dat is niet alleen goed voor je bodem bij droogte, maar ook wanneer er op korte tijd net heel veel regen valt. In 2021 verwerkte IVAREM ongeveer 26.000 ton groenafval tot 13.000 ton compost in de composteringsinstallatie in Lier. Deze compost wordt vervolgens verkocht in zakken of in bulk in de recyclageparken.