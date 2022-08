Inwoners nieuw opvangcentrum voor vluchtelingen tevreden over accommodatie: “Ik heb een bed, tafel en een stoel,... daar ben ik blij mee”

Berlaar Berlaars opvangcen­trum voor asielzoe­kers verwelkomt eerste inwoners: “Vandaag een dertigtal, deze week volgen er nog”

In het nieuwe opvangcentrum voor asielzoekers in de oud-kazerne van Berlaar worden vandaag de eerste inwoners ontvangen. In de eerste weken zullen er voornamelijk alleenstaande mannen naar het centrum komen, daarna volgen gezinnen of ouders met een kind. Op termijn worden er 750 personen opgevangen.

