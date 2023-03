IN BEELD: FC De Kampioenen-voetballers vinden elkaar weer in MeToo-sketch bij de Ideale Wereld

Oosterweel­wer­ken vallen al miljard euro duurder uit: “Riant, maar investerin­gen blijven noodzake­lijk”

De totaalkost van de Oosterweelverbinding in Antwerpen komt nu al uit op 5,4 miljard euro. Dat is een miljard euro meer dan voorzien. Met de Oosterweelverbinding in Antwerpen wordt het grootste bouwproject ooit in ons land gerealiseerd. En daar hangt natuurlijk ook een (fors) prijskaartje aan vast. Een verklaring voor de fors gestegen kostprijs en een stand van zaken van het gigantische bouwproject. Zo wordt er in mei-juni een belangrijke fase afgerond.