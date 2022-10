“Ik wilde hen doden”: ex-militair (44) die ouders neerstak aangehouden voor poging oudermoord

W. trok donderdag rond 11 uur naar het Literair Café Station Berlaar op het Stationsplein. Binnen trok hij een mes en stak zijn moeder (67) meermaals in de hals. Ook zijn vader (73) kreeg een messteek in de borststreek toen die zijn zoon wilde tegenhouden. Omstaanders konden ingrijpen en verwittigden de hulpdiensten. Die brachten het koppel over naar het ziekenhuis.De vrouw was er het ergst aan toe. “Zij verkeert nog altijd in levensgevaar”, vertelt parketwoordvoerder Kristof Aerts. Meteen na het steekincident werd W. opgepakt. Het parket vorderde een onderzoeksrechter voor poging moord. Ondertussen werd de dader voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Mechelen. “Na dat verhoor werd de man aangehouden”, gaat Aerts verder. “Hij gaf in zijn verklaringen aan dat hij zijn ouders wilde doden.” De ex-militair en kickbokser werd opgesloten in de gevangenis. Volgende week dinsdag zal de man voor de de raadkamer verschijnen. Die zal moeten beslissen of hij langer in de gevangenis moet blijven of niet.