Hij stak z’n beide ouders neer en wachtte dan rustig komst van de politie af: ex-militair (45) riskeert 12 jaar cel

“Zijn verklaringen sneden dieper dan het mes waarmee hij stak”, zei de advocate van de ouders van Kurt W. (45) in de rechtbank in Mechelen. Hij stond daar terecht nadat hij hen koelbloedig had proberen te vermoorden in het centrum van Berlaar. Hij stak zijn moeder in de hals en zijn vader in de borst en ging daarna buiten op de politie zitten wachten. “Maar hij staat open tot verzoening en zal elke straf aanvaarden”, zei zijn advocate. Welke straf dat zal worden, hoort W. vandaag.