Heikantse Bierliefhebbers organiseren benefiet voor Jos en Rita na brand: “Een wereldprimeur voor mijn eigen gebrouwen bier”

“De Heikantse Bierliefhebbers bestaan dit jaar 35 jaar”, zegt Lutgarde Janssens van het bestuur. “We organiseren een jaarlijks bierfestival, maandelijkse proeverijen, bierfeesten, er is de jaarlijkse bierprijs of het bier van de maand in plaatselijke cafés. We willen door middel van activiteiten binnen Berlaar het betere bier aan de man brengen. Het initiatief is opgericht om de biercultuur te vergroten en promoten en te laten zien dat er meer bestaat dan enkel Jupiler of Stella.”

“Als je je hele hebben en houden verliest in een brand meemaakt, kan je iedere vorm van steun gebruiken. Wij vonden dat we ook iets moesten organiseren voor onze ondervoorzitter. Zij zijn ook de eerste mensen om anderen te helpen en goede doelen te steunen.”

“We waren aanwezig op een goed doel in Soy, toen de brand uitbrak”, zegt Jos. “Ik kan nu eindelijk terug deftig opruimen en we moeten kijken voor een nieuwbouw, maar dat gaat wel wat kosten. We moeten de bouwvraag indienen en ervoor zorgen dat onze grond bouwrijp is, dat wil zeggen dat we bomen en struiken moeten weghalen. Onze bouwkundige tekenaar was meteen na de brand beginnen te tekenen voor ons. Hij heeft iets ontworpen dat echt bij onze smaak past en het straalt ook een beetje het karakter van het oude huis uit, wat ik heel belangrijk vind. Het uitgebrande huis was oorspronkelijk van mijn grootouders en het is altijd binnen onze familie gebleven. Op de jongste broer na, heeft heel mijn gezin er gewoond. Toen ik het in handen kreeg, wilde ik het niet meer afgeven, maar op deze manier is het dan toch gebeurd.”

Roozenhoet Tripel

De benefiet zal plaatsvinden in samenwerking met Jeroen Beckers van Chef’s BBQ in Cultuurcentrum De Mol. Hij zal het eten voorzien en de Bierliefhebber zorgen voor de drank. “De zaal is groot genoeg voor 500 man”, zegt Lutgarde. “We zouden die graag zien komen. We vragen de mensen voor februari in te schrijven, zodat we goed zicht hebben op het aantal mensen en dat we voldoende eten en drinken kunnen voorzien.” Een van de bieren die de club zal aanbieden, is een eigen brouwsel van Jos. “Ik brouw zelf al eens een biertje. Samen met mijn maat, waarmee ik brouw in ‘t Hofbrouwerijke in Beerzel, hebben we een eigen bier gebrouwen op vraag van Chef. Dat biertje gaan we als wereldprimeur voorstellen tijdens de benefiet. Het heet de Roozenhoet Tripel en er is meer dan genoeg voorzien.”

De benefiet vindt plaats op zaterdag 18 februari in Cultuurcentrum De Mol van 14 uur tot middernacht. Toegang kost 30 euro en je krijgt er eten à volonté, alsook een uitgebreid bieraanbod voor. Inschrijven kan via info@heikantsebierliefhebbers.be of via de QR-code op de flyer.

Volledig scherm BERLAAR-HEIKANT Affiche van Chefstival, het benefiet voor Jos en Rita van de Heikantse Bierliefhebbers © RV

Lees ook

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.