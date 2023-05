Groene vingers maar geen tuin? Ontdek alles over ‘samentuinen’ tijdens deze infosessie

1.100 figuranten geven verjaar­dags­edi­tie Hanswijk­pro­ces­sie vorm: “Doe het om Maria te bedanken voor ons huis”

Het is dezer dagen een drukte van jewelste in het magazijn van de Hanswijkprocessie in de Augustijnenstraat. De religieuze en historische optocht bestaat 750 jaar en daar zetten komende zondag wel 1.100 figuranten graag hun schouders onder. Opvallend is dat het voor zowat de helft om nieuwe gezichten gaat. We laten enkele nieuwkomers, waaronder zelfs een Amerikaan, aan het woord. “Het wordt ‘one big party’!”