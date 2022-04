Groen Berlaar kritisch over plan van heraanleg dorpskern: “Resultaten participatietraject zitten in de prullenmand”

“Het resultaat van het participatietraject was duidelijk: een belevingscentrum met een autoluwe strook tussen de Smidstraat en de kerk, een groene dries ter hoogte van de Poemp en weinig parkeerplekken op de Markt zelf. In het definitieve plan dat via een persconferentie werd voorgesteld, zijn er bijna geen elementen behouden van het originele plan. Zo is opnieuw een participatietraject in de prullenmand beland en speelt CD&V en N-VA met de voeten van onze Berlaarnaren”, stellen raadsleden van Groen Koen Kerremans en Brend Van Ransbeeck.

Volledig scherm De Markt van Berlaar © David Legreve

Voorzichtigheid

“De honderden binnengekomen reacties en meningen waren zeer goed onderbouwd, maar ook duidelijk: Berlaarnaren kiezen voor fietsen en wandelen in een groene omgeving, want dat ontbreekt in onze gemeente. Nu stellen we vast dat er niets meer te bespeuren is van de originele plannen, de input van onze Berlaarnaren is helaas grotendeels verloren gegaan. Helaas hebben de schepenen opnieuw gekozen voor behoud en voorzichtigheid. Vele collega-raadsleden waren trouwens niet eens op de hoogte van het definitieve plan en mochten het horen via de pers.”

Klachten

Burgemeester Walter Horemans (CD&V) reageerde op de gemeenteraad op het punt van Groen. “Het plan dat nu op tafel ligt doet geen afbreuk aan het originele plan. We hebben niet alleen rekening gehouden met het participatietraject bij de inwoners maar ook met de mening van de handelaars, die bleven hameren op de parkeerproblematiek. We zien nu dat er al onmiddellijk zeven klacht werden ingediend tegen de komst noodparking voor 95 auto’s. Klachten ingediend door buren, georkestreerd door iemand van de partij Groen. Er is dus vraag naar minder parking op de Markt zelf, als gemeente stellen we dan voor om achter het gemeentehuis parkeerplaatsen in te richten, en dan nog worden er klachten ingediend. Er zijn nu ook personen die kritiek uiten, die we nooit hebben gezien tijdens het participatietraject. Wat erg jammer is. Laat ons nu niet alsjeblieft alles afschieten want dan hebben we niks. Het verhaal dat nu voorligt zal ons allemaal bekoren.”