Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Berlaar vandaag

Duo dat wilde inbreken in Mechelse apotheek krijgt voorwaarde­lij­ke celstraf­fen

Twee mannen uit Marokko zijn door de rechter in Mechelen veroordeeld tot een celstraf van 15 maanden met uitstel. Het duo probeerde in april 2023 in te breken in een apotheek. Ze sloegen daarbij het raam in.