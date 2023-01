FLITS-actie aan het station van Berlaar - wie goed zichtbaar is, wordt beloond

Lier Vernieuwde Huisgale­rij Art Uur opnieuw open: “We hopen veel jonge kunste­naars te mogen ontvangen”

Huisgalerij Art Uur opende voor het eerst in 2019, maar corona gooide roet in het eten, waardoor de deuren algauw opnieuw moesten sluiten. Nu kunnen ze opnieuw onbezorgd opengaan, want het pand in de Lisperstraat heeft enkele verbouwingen ondergaan. Afgelopen weekend kon Elke Cuypers, de oprichtster van Art Uur, de eerste expo inleiden in een dubbel zo grote galerij.

16 januari