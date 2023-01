Fiberklaar start aanleg glasvezelnetwerk in Berlaar

Minstens vijf werkdagen voor de start van de werken, zal de aannemer via een briefje in de brievenbus de buurtbewoners op de hoogte brengen van de werken. “Zo kan je tijdig maatregelen nemen. De aanleg zal wat hinder met zich meebrengen, maar de aannemer werd gevraagd dit tot een minimum te beperken. Je woning zal steeds te voet of met de fiets bereikbaar blijven, maar hou er rekening mee dat er soms een korte periode is waarin je met je wagen je oprit niet kan bereiken.” meldt de gemeente Berlaar.

Fiberklaar heeft momenteel volgende planning voorzien voor de start van de werken. Die planning kan echter steeds wijzigen door weersomstandigheden of onvoorziene omstandigheden: de Havikstraat in de week van 16 januari, de Havikstraat en Herfststraat in de week van 23 januari, de Herfststraat, het Mezenhof en de Doelstraat in de week van 30 januari, de Doelstraat in de week van 6 februari, de Doelstraat en Diamantstraat in de week van 13 februari, de Zomerstraat en Kapellebaan in de week van 20 februari, de Kapellebaan, Bolweg, Nachtegaalstraat en het Vinkenhof in de week van 27 februari en het Vinkenhof en de Zwaluwstraat in de week van 6 maart.