Fiberklaar maakt werk van glasvezelnetwerk in Berlaar: 3.617 aansluitingen in eerste fase

“De Berlaarnaars toegang geven tot de nieuwste internettechnologie onderlijnt de digitale ambities van ons bestuur. De voordelen van internet over glasvezel zijn een troef voor de inwoners. We werken dan ook graag mee aan projecten die onze gemeente verdere voorbereiden op een digitalere toekomst”, aldus schepen van ICT Willy Beullens (CD&V). Inwoners kunne met alle vragen over de technologie en de mogelijkheid om hun woning aan te sluiten terecht op een specifieke webpagina voor de gemeente en tijdens twee informatiemomenten. Zo is er op 18 oktober om 19.30 uur een online infomoment gepland dat bewoners kunnen meevolgen via computer, smartphone of tablet. Op 20 oktober kunnen inwoners vervolgens terecht in ontmoetingscentrum Berlaar, op de Markt, voor een fysiek infomoment dat van start gaat om 19 uur. ​Inschrijven voor deze infomomenten kan via fiberklaar.be/berlaar, waar ook alle informatie over de aanpak en de technologie terug te vinden is.