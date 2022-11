Ex-militair (44) die ouders neerstak, blijft in de cel: “Het besef van zijn daden sijpelt door”

BerlaarDe 44-jarige Kurt W. uit Berlaar blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer in Mechelen dinsdag beslist. De veertiger stak eind oktober zijn ouders neer in het Literair Café Station Berlaar. Zijn moeder (67) verkeerde even in levensgevaar, maar stelt het inmiddels beter.

Meteen na de steekpartij werd W. gearresteerd door de politie. Een dag later werd hij aangehouden op verdenking van poging oudermoord. Bij de onderzoeksrechter gaf hij ook toe dat hij de intentie had om zijn ouders te doden. Sinds zijn aanhouding zit hij in de cel. Na een maand verscheen hij vandaag voor de raadkamer in Mechelen. Zijn advocate Tabasom Gorji vroeg vorige maand al de aanstelling van een college van psychiaters.

“Dat is inmiddels ook gebeurd, maar sindsdien is er nog niets veranderd. Wij hopen in ieder geval dat dit onderzoek snel kan worden uitgevoerd”, zei de advocate vanmiddag na afloop van de raadkamer. Veel meer wilde ze voorlopig nog niet kwijt, gelet op de huidige stand van het onderzoek. Wel liet ze nog weten dat haar cliënt opgelucht is dat de gezondheidstoestand van zijn ouders verbeterd is.

Zowel W.’s vader als moeder raakten bij de steekpartij gewond. De vrouw werd geraakt in de hals en verkeerde een lange tijd in levensgevaar. Inmiddels is dat levensgevaar geweken. “Mijn cliënt is blij dat ze aan de betere hand zijn. Het besef van zijn daden begint door te sijpelen”, besluit meester Gorji. Naar verluidt kreeg W. voorlopig nog geen bezoek in de gevangenis van zijn familie. Hijzelf zou daar ook geen vragende partij voor zijn.

Volgende maand verschijnt de veertiger opnieuw voor de raadkamer.

Volledig scherm MECHELEN - Advocaat Tabasom Gorji. Zij staat Kurt W. bij. © Tim Van der Zeypen

