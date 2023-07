Elynn die lijdt aan zeldzame leveraandoening, heeft eindelijk draagbaar fototherapietoestel: “Voor het eerst in 13 jaar kan ze ergens anders overnachten”

“Fotografie kon geen carrière zijn thuis, dus deed ik het stiekem”: Rus­sisch-Oekraïense Nika (32) presen­teert eerste fototen­toon­stel­ling

‘Veronica No More’. Of hoe Veronica ‘Nika’ Prokopenka (32) voortaan naar de toekomst en niet meer naar het verleden kijkt. De in Antwerpen gevestigde Russisch-Oekraïense fotografe presenteert haar allereerste solo-fototentoonstelling in designcentrum De Winkelhaak. Ze toont haar reis naar het worden van een professioneel fotograaf en de vele uitdagingen die daarbij komen kijken. “Ik hoop andere creatievelingen die met zichzelf worstelen, hiermee te inspireren.”