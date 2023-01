Eenrichtingsverkeer naar Lier vanaf 9 januari

Autosport Antwerps team VR Racing gooit hoge ogen in Dakar Classic

In de Dakar blijven de Belgen een mooie rol spelen in diverse klassementen. In klasse voor de prototype buggy’s vinden we Guillaume de Mevius in zijn eigen bolide op een knappe tweede plaats en 24ste algemeen, terwijl Igor Bouwens en zijn team achtste algemeen bij de Trucks zijn. In de Dakar Classic spelen de Belgen voluit mee voor de zege, met voorlopig landgenoten op de plaatsen drie, vier en vijf.

