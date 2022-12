Een miljoen keer bedankt! Deze verhalen uit Berlaar raakten jullie het meest in 2022: ex-militair die zijn ouders neerstak tot de komst van 750 asielzoekers

BerlaarMeer een miljoen keer, zo vaak werden de artikels van Het Laatste Nieuws uit en over Bonheiden het voorbije jaar aangeklikt. We brachten grote en kleine verhalen, met goed en slecht nieuws, jullie lazen ze massaal. Van ex-militair en kickbokser Kurt W. (44) die zijn ouders aanviel met een mes tot de ophef rond het opvangcentrum in een legerkazerne. Wij maakten een jaaroverzicht met de artikels die jullie het meest konden bekoren.

De zaak van de 44-jarige Kurt W. greep in 2022 heel wat lezers van Berlaar en ver daarbuiten aan. De ex-militair en kickbokser viel in oktober cafébaas Willy Vanwinckelen aan en stak een dag later zijn beide ouders neer. De 44-jarige werd meteen na de feiten gearresteerd. Hij verzette zich niet en gaf de feiten meteen toe. Wat er in het hoofd van de ex-militair en kickbokser omging toen hij de feiten pleegde, was een groot vraagteken. Wel is duidelijk dat de 44-jarige bekend stond als drugsgebruiker, maar dat was ooit anders.

(Lees verder onder de video)

Ook het verhaal van Annemie Dom (46) trok dit jaar jullie aandacht. De huisarts stopte op één april, de dag dat de vaccinatieplicht inging voor de zorgsector, met haar praktijk omdat ze niet gevaccineerd is tegen het coronavirus. De dokter miste voortschrijdend inzicht van de overheid en klaagde de tweedracht aan die er volgens haar werd gecreëerd. “Ik ben niet pro of contra het vaccin, wel pro gezond verstand”, klonk het.

Ophef rond opvangcentrum

Deze zomer lokte de komst van 750 asielzoekers naar de legerkazerne gemengde reacties uit bij de omwonenden van het zogenaamde Distributiecentrum Wisselstukken. “Iedereen is welkom in Berlaar”, zei buurman Paul Verhoeven, maar andere bewoners denken daar helemaal anders over. Vrijwel meteen na de aankondiging groeide ook het protest tegen de komst van het tijdelijke opvangcentrum. Er werden affiches en posters gedrukt en opgehangen in het straatbeeld, er werd een Facebookgroep opgericht en eind juli kwamen verschillende inwoners op straat. “Dit is een bom voor het maatschappelijk en sociaal leven van Berlaar”, klonk het.

(Lees verder onder de video)

De vluchtelingen zelf waren tevreden met hun tijdelijke verblijf. Begin augustus werden de eerste twintig inwoners, allemaal alleenstaande mannen er ontvangen. “De accommodatie is very nice”, vertelde Abd Luziz, 24 jaar en door een oorlogsconflict uit Jemen gevlucht. “Ik hoop dat ik van hieruit verder aan mijn toekomst kan bouwen. Mijn ambitie is opnieuw te studeren en in België te blijven.”

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Abd Luziz uit Jemen was één van de eerste bewoners van het opvangcentrum in Berlaar © Marc Aerts

Dorpsfeest

In juli was er ook weer tijd voor de Heikermis. Het jaarlijkse dorpsfeest is tot ver buiten de dorpsgrenzen bekend, zowel voor haar kermis en ambiance als voor de vele mosseltenten die een stuk van gewestweg N10 inpalmen. Heel wat verenigingen en horecazaken springen jaarlijks mee op de kar om er vijf dagen lang één groot feest van te maken. Ondanks dat het evenement het met twee mosseltenten minder moest doen wegens te weinig helpende handen, was er aan mosselen ook dit jaar geen gebrek. Er waren deze editie ook enkele nieuwigheden, waaronder een fuif voor 50-plussers en een variant van televisieprogramma The Mask Singer.

Volledig scherm Heikermis, bekend om zijn mosseltenten. © David Legreve

We sluiten dit overzicht af met ander positief verhaal. Restaurants Lizanna uit Beerzel en PAPS Smaak Boetiek & Bistro in Berlaar konden hun debuutjaar bekronen met een score in de culinaire gids Gault&Millau. Lizanna ontving een score van 14 op 20 in de twintigste editie van de Belgische Gids, PAPS Smaak Boetiek & Bistro 13,5. “Misschien dat de mensen door deze score wat extra verwachten, maar wij gaan gewoon verder op ons elan. We blijven ons best doen, zoals we altijd hebben gedaan en ook zullen blijven doen”, vertelde chef van Lizanna Levy De Beucker.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm Links: Stephanie Iserbiet en Levy De Beucker van Lizanna. Rechts: Louis Smets en Sonny Wuyts van de zaak PAPS Smaak Boetiek & Bistro © Restaurant Lizanna/ David Legreve

2022 was een bewogen jaar, met mooie en minder mooie momenten. Jullie lazen onze artikels massaal en dat geeft ons een boost om er volgend jaar nog harder tegenaan te gaan. We wensen jullie nu al het beste voor 2023 en hopen jullie met nog meer verhalen te beroeren.

