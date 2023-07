Draagbaar toestel voor Elynn (13) die lijdt aan zeldzame leveraandoening is binnen: “Voor het eerst in 13 jaar kan ze ergens anders overnachten”

WEER. In Berlaar kans op helder met enkele wolkenvel­den vanochtend

De ochtend in Berlaar begint met droog en lichte bewolking die later op de middag, rond 9 uur, overgaat in lichte regen. De regen zal ongeveer 1 uur aanhouden. De temperatuur wordt maximaal 18 graden graden met een matige zuidwestelijke wind.