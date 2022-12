Door staking vandaag geen afvalophaling van huisvuil

Berlaar Onderzoek naar agressie tegenover vrijwilli­gers in asielcen­trum: “Onduide­lijk of het bewoner of bezoeker was”

In het asielcentrum van Berlaar kwam het op zaterdag tot een schermutseling. Volgens een bron zou een man vrijwilligers hebben aangevallen. Rode Kruis-Vlaanderen bevestigt dat er op zaterdagochtend een incident plaatsvond maar wacht het onderzoek naar de feiten af. “De politie werd ingelicht. Momenteel is het onduidelijk of het om een bewoner of een extern persoon, bijvoorbeeld een bezoeker van één van de bewoners, gaat. Mogelijks gaat het om het laatste. De komende dagen moet het onderzoek uitwijzen wat er precies is gebeurd”, klinkt het bij Rode Kruis-Vlaanderen. Het asielcentrum in een voormalige legerkazerne in Berlaar ging in augustus van dit jaar open.

