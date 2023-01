Dirigenten Geert en Glenn Van Looy ondertekenen gulden boek: “Verbroedering tussen Heikantse en Zwitserse fanfares”

Vanavond spelen ze samen een concert in de Sint-Rumolduskerk van Berlaar-Heikant. “In 2019 zijn wij richting Zwitserland getrokken en normaal zouden we een jaar later onze Zwitserse collega’s ontvangen. Door corona hebben we dat moeten uitstellen naar 2023. Vanavond spelen we onze eigen stukken apart, maar sluiten we het concert af met een gezamenlijk deel”, vertelt Geert. Glenn, die tijdens de ontvangst in Berlaar lof kreeg van burgervader Walter Horemans, volgde destijds de liefde richting Zwitserland. “Ik ben met een Zwitserse getrouwd. In het deel van het land waar wij wonen is een sterke fanfaretraditie. Ik was destijds ook actief bij Willen is Kunnen.”