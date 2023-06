Dieven breken in bij padelclub Viva Padel van Niels Destadsbader: “Ons feestje voor het eenjarig bestaan gaat nog gewoon door”

Alles wat je moet weten over de zomerbrade­rij­en in Rivieren­land

De zomervakantie is alweer bijna aangebroken. Dat moet gevierd worden! Het weekend van 23 tot 25 juni staat helemaal in teken van de zomerbraderijen. Dus hoe kunnen we beter de zomervakantie ingaan, dan af te zakken naar een goede klassieke braderij met lokale handelaars, lekker eten, frisse pintjes en heel wat animatie. Zo sluit Luc Steeno de avondmarkt af in Berlaar en brengen enkele Studio 100 figuren een bezoekje aan Lier. Hier lees je alles wat je moet weten over jouw lokale zomerbraderij!