Dertiger verwittigde te laat de hulpdiensten nadat vriend (33) stierf aan overdosis drugs: 5 jaar met probatie-uitstel

Op de rechtbank van Mechelen is na ruim 3,5 jaar eindelijk het doek gevallen in het onderzoek naar de dood van een 33-jarige man uit Berlaar. In februari 2019 moesten de hulpdiensten uitrukken naar de woning van de 35-jarige A.B. In het bad van de dertiger werd toen het levenloze lichaam aangetroffen van de 33-jarige K. Later zou blijken dat K. was gestorven aan de gevolgen van een overdosis drugs.