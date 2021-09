Dertiger riskeert vijf jaar cel na dood van vriend door overdosis drugs: “Familie van slachtoffer zit nog steeds met heel veel vragen”

“Hier is meer aan de hand”, suggereerde advocaat Joachim Douwen. Hij stond de moeder, broers en zus van het 33-jarige slachtoffer uit Putte bij op de zitting van vandaag. “Het overlijden van K. roept nog steeds veel vragen op. Volgens de familie zijn er sterke aanwijzingen dat er hier meer aan de hand is.” Eind februari 2019 worden de hulpdiensten opgeroepen naar de woning van de 35-jarige beklaagde in Berlaar. Daar werd het levenloos lichaam aangetroffen van K. Hij lag er in een onnatuurlijke houding in bad. De dertiger was er de nacht voordien blijven slapen, had er - er volgens de toxicologische bevindingen achteraf - drugs gebruikt en was gestorven aan de gevolgen van een overdosis.