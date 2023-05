Dertiger krijgt gouden kans van rechter na het bezit van Amfetamines en XTC

Rita Berlaar start open trainingen voor vrouwen en meisjes: “Opnieuw een dameself­tal in competitie brengen is het doel”

Voetbalclub SK Rita Berlaar organiseert in mei drie open trainingsdagen voor vrouwen en meisjes. Op die dagen kunnen vrouwen de voetbalschoenen aantrekken en ondervinden of deze leuke groepssport iets voor hen is. De open trainingen vinden plaats op dinsdagen 9, 16 en 23 mei op het kunstgrasveld van Rita Berlaar.