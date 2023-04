Brigitte uit Berlaar zet haar deuren open voor Atelier in Beeld op zondag 7 mei

Huis onbewoon­baar na brand in Lier: twee mensen naar het ziekenhuis, drie honden en twaalf katten gered

In Lier is afgelopen nacht brand uitgebroken in een woning aan Hagenbroek-Noord. Dat zegt de lokale politie, die twee bewoners tijdig kon evacueren. De slachtoffers moesten wel ter observatie naar het ziekenhuis, omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het huis is voorlopig onbewoonbaar verklaard door de rookschade.