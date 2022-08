Boerenkrijgmonument na herstelling weer op vertrouwde plek: “Gereinigd, gestabiliseerd en verflagen verwijderd”

“De in het oog springende blauwe globe schilferde helemaal af, net als de andere verflagen op het beeld. Ook de sokkel was er erg aan toe. Die vertoonde namelijk verschillende barsten, waardoor het beeld niet erg stabiel meer stond. Bij het wegnemen van dit monument zijn we dus heel voorzichtig te werk moeten gaan”, zegt Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap. “In het atelier van de restaurateur in Essen werd het beeld helemaal gereinigd en de verflagen verwijderd. Om het beeld te stabiliseren werd eerst het nodige onderzoek gedaan. Zo konden we de nodige structurele herstellingen doen”, vult Jan De Haes (N-VA), gedeputeerde van de provincie Antwerpen en covoorzitter van Stichting Kempens Landschap, aan. Het boerenkrijgmonument is aandenken aan de strijd van de landelijke bevolking tegen het door de Fransen in de Zuidelijke Nederlanden gevestigde staatsgezag in 1798. Stichting Kempens Landschap ontving voor de restauratie een premie van het agentschap Onroerend erfgoed.