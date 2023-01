Bijna 12.000 inwoners in Berlaar

Het aantal Berlaarnaars blijft elk jaar toenemen. Sinds 1988 is het bevolkingscijfer in de gemeente elk jaar gestegen. In 2022 groeide het inwonersaantal sterker dan in 2021. Vorig jaar kwamen er 223 inwoners bij, een jaar eerder waren dat er maar 12. Berlaar zag in 2022 meer inwoners naar de gemeente verhuizen en het aantal vertrekkers bleef ongeveer gelijk. In 2021 waren er nog 684 aankomsten, in 2022 waren dat er 896. Wanneer daar ook de vertrekkers, de overlijdens en de geboorten in verrekend worden, komt Berlaar uit op een bevolkingsaantal van 11 943.