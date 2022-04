Bezoekers van kasteelpark Berlaarhof genieten voortaan van ijsjes van Heide Atelier uit Heist: “Geschept door bewoners van het kasteel”

Kessel Gids neemt je mee op insecten­wan­de­ling in de Kesselse Heide

In de Kesselse Heide kan je op zondag 15 mei op ontdekkingstocht naar insecten. Een gids neemt je die dag van 10 tot 12 uur mee door het provinciaal groendomein en geeft meer uitleg over de verschillende insecten die leven op de Heide en waarom ze zo belangrijk zijn. Nadien ga je aan de slag met de een microscoop en knutsel je jouw favoriete insect. De wandeling is geschikt voor gezinnen en deelnemers vanaf 7 jaar. Deelnemen aan de insectenwandeling is gratis, maar vooraf inschrijven is verplicht. Reserveer jouw deelname online via www.provincieantwerpen.be. Inschrijven kan vanaf paasmaandag 18 april.

13 april