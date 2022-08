Bewoners appartementsblok van Zonnige Kempen in Berlaar zitten al vijf weken zonder warm water

Marc woont in een van de appartementen in Berlaar waar nog nauwelijks water uit de kraan komt. “Soms komen techniekers de zonneboiler resetten, maar dat helpt niet. We moeten ons nu al vijf weken koud douchen of ons aan een emmer wassen met water dat we zelf hebben verwarmd. We kunnen ook niet bij de buren douchen, want onze zeventien buren zitten met hetzelfde probleem.”