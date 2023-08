Heb jij Bart Luyckx uit Mortsel gezien?

Bart Luyckx (48) verdween op donderdag 3 augustus in Mortsel. Hij verliet zijn woning in de Deurnestraat tussen 16 en 17 uur. Het is mogelijk dat hij die dag naar de buurt rond het Noordkasteel aan de Oosterweelsteenweg in Antwerpen fietste. Sindsdien ontbreekt elk spoor.