Berlaars gemeenteraadslid Wim Kelber is voorstander van vaccineren in eigen gemeente: “Liers vaccinatiecentrum is te duur”

“Deze week werd beslist om de 80-plussers en de bewoners van woonzorgcentra een tweede booster aan te bieden. Tijd dus om het vaccinatiecentrum op te schalen. Vanaf 24 mei 2022 tot einde juni plant men een 20-tal shiften. Momenteel wordt het centrum in het voetbalstadion gehuurd voor 13.000 euro per maand. Tel daarbij de huur van materiaal bij en het gaat om bijna 21.000 euro. Dat voor een locatie die in april drie prikdagen kende”, vertelt Kelber. “Gelet op de huurprijs van de huidige site in Lier en bijhorende nadelen – onder andere de verdieping met trap, het buiten aanschuiven, de verwarmingsproblematiek, het gemeenschappelijke gebruik van de parking – kijkt men volgens mij beter uit naar een andere gelijkvloerse locatie. Het wordt tijd om te onderzoeken of er niet kan gevaccineerd worden in elk van de deelnemende gemeenten van de eerstelijnszone met mobiele teams. In Berlaar hebben we met parochiezaal Berkenhof een geschikte locatie om zo’n mobiel team te ontvangen. Er zijn verschillende lokalen ter beschikking en er zijn voldoende parkeermogelijkheden.”