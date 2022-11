Berlaar verbiedt vuurwerk tijdens oudejaarsnacht

“Vuurwerk afschieten houdt steeds risico’s in, zeker wanneer de handeling niet door professionelen wordt uitgevoerd. Spijtig genoeg heeft dit ook elk jaar weer gevolgen: schade aan iemands eigendom, of een ongeluk waarbij mensen gewond geraken. Berlaar is ook een heel landelijke gemeente, heel wat inwoners hebben huisdieren of andere dieren. Zij kunnen behoorlijk schrikken van de felle lichtflitsen en knallen. Ze geraken daardoor het noorden en hun baasjes kwijt, waardoor er jaarlijks heel wat dieren sterven aan de gevolgen van vuurwerk.”

Geen uitzondering meer

“Om dit alles te vermijden, hebben we als lokaal bestuur besloten om in Berlaar een algemeen vuurwerkverbod in te voeren. In het verleden stonden we nog uitzonderingen toe, wanneer hier expliciet toelating voor gegeven werd. Ook op 1 januari tussen middernacht en 1 uur was vuurwerk afsteken mogelijk. Maar die laatste uitzondering vervalt nu, waardoor het voor inwoners niet langer toegestaan is om in Berlaar vuurwerk af te steken. De champagnekurken mogen natuurlijk wél nog steeds knallen.”