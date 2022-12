Berlaar trekt de kaart van de duurzaamheid in de meerjarenplanning van 2020-2025

“Deze legislatuur wordt gekenmerkt door een aantal opvallende nieuwigheden,” licht Stefaan Lambrechts (CD&V), schepen van Financiën, toe. “Sinds een aantal jaren maken de gemeente en het OCMW een gemeenschappelijke meerjarenplanning op. De beleidsdoelstellingen van de gemeente Berlaar passen volledig in de SDG’s, de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Duurzaamheid vormt de rode draad doorheen het beleidsplan.”

Autofinancieringsmarge

Een belangrijk gegeven bij de opmaak van de meerjarenplanning is de autofinancieringsmarge. Die geeft weer in hoeverre de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn. Schepen van Financiën Stefaan Lambrechts is verheugd te kunnen vaststellen dat de autofinancieringsmarge voor de volgende jaren positief is.

Exploitatiebudget 2023

Het exploitatiebudget of de verzameling van dagelijkse uitgaven en inkomsten van het bestuur vertoont in 2023 een positief saldo van 1.230.842 euro. De uitgaven bedragen in totaal ongeveer 19,7 miljoen euro. De grootste uitgaven gaan naar lonen (meer dan 10 miljoen euro) en goederen en diensten (bijna 6 miljoen euro). “We merken in 2023 een grote stijging op in de rubriek ‘Goederen en diensten’ en ‘Lonen’. Dit kan toegeschreven worden aan de loonindexaties, de stijgende prijzen voor goederen en de gestegen energiekosten.” licht Stefaan Lambrechts toe.

Wie het investeringsbudget nauwkeurig bekijkt, merkt dat Berlaar ongeveer 57 miljoen investeringen in het volledige meerjarenplan (van 2020 tot en met 2025) inschrijft, waarbij wordt uitgegaan van 7,8 miljoen subsidies. “Berlaar maakt werk van de realisatie van haar masterplan sport, we gaan de markt vernieuwen, we werken verder aan de plannen voor een polyvalente zaal/jeugdhuis, we maken plannen voor de bouw van een nieuwe schoolvleugel met geïntegreerde BKO, we investeren in een aantal renovatieprojecten en ondersteunen de verenigingen op het vlak van infrastructuur. Het bestuur voorziet daarnaast de nodige middelen in het kader van de versoepeling en ontsluiting van een efficiënte digitale dienstverlening die ruimtelijk ondergebracht zal worden in een nieuw administratief centrum.” aldus schepen Lambrechts.

