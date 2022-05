Berlaar lanceert gemeentelijke app: “Om de afstand tussen inwoners en gemeentelijke dienstverlening te verkleinen”

Naast de informatie over de gemeentelijke dienstverlening blijf je via de app ook op de hoogte van wat er in de gemeente gebeurt dankzij een evenementenkalender. Via de afvalkalender kan je dan weer controleren wanneer je welke afvalfractie moet aanbieden. “Met een eigen Berlaarapp willen we de afstand tussen onze inwoners en de gemeentelijke dienstverlening verder verkleinen”, verduidelijkt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Heel wat mensen hebben steeds een smartphone binnen handbereik. Door de Berlaarapp te installeren willen we hen vlotter de weg laten vinden naar onder meer de meldingen en attesten via ons webloket en de mogelijkheid om een afspraak te maken bij onze diensten. Je blijft bovendien geïnformeerd, want je ontvangt via de app ook de gemeentelijke nieuwsberichten.”