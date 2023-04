Berlaar kiest voorlopig niet voor gemeenschapsdienst om langdurig werkzoekenden te activeren

UPDATE. Zware brand in de Beender­straat onder controle, loods met kermistoe­stel­len compleet vernield: “Geen giftige stoffen vrijgeko­men”

In de Beenderstraat in Nijlen heeft het dinsdagnamiddag gebrand in een loods achteraan een woning. In die loods lagen kermistoestellen opgeborgen. De schade is bijzonder groot, maar gewonden vielen er gelukkig niet. De brand is inmiddels volledig onder controle.