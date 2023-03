Berlaar kiest ontwerper voor nieuw administratief centrum: “Visie met behoud van gemeentehuis en voormalig schoolgebouw”

In 2021 besloot het lokaal bestuur de lopende procedure voor een nieuw administratief centrum stop te zetten. Het toenmalige plan bleek niet langer haalbaar. “Maar om een moderne, vlotte dienstverlening te kunnen garanderen, hebben we wel nog steeds nood aan een nieuwe werkplek”, verduidelijkt burgemeester Walter Horemans (CD&V). “Onze huidige gebouwen zijn te klein, verouderd en minder toegankelijk. Op basis van een behoeftestudie hebben we het project daarom heropgestart, waarin we ook de buurt betrokken.”

Door de coronacrisis liggen de noden voor een nieuw administratief centrum anders dan voorheen. Het lokaal bestuur lanceerde daarom een ontwerpopdracht met een aangepast programma van eisen. De visie van a2o-architecten en ontwerpatelier Peter Jannes leunde daarbij het meest aan bij wat het lokaal bestuur verwacht. “Zij zien de waarde van het huidige gemeentehuis als ceremonieel centrum en geloven verder in een herbestemming van het voormalige schoolgebouw. De doorsteek tussen Markt en de site achter het gemeentehuis zorgt ervoor dat er ook een duidelijke aanknoping is met het publiek domein, en we behouden er een openbare parking die we verfraaien met openbaar groen. We bespraken die visie intussen ook met de betrokken buurtbewoners, waardoor de ontwerper nu kan starten met de opmaak van een plan.”