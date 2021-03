Bekende ‘F.C. De Kampioenen’-figurant Rudy Nuyens blikte 200 afleveringen en 4 films in: “Zonder Xavier zou het niet hetzelfde zijn”

Mechelen Regenboog­vlag wappert halfstok op Sint-Romboutsto­ren

9 maart Naar aanleiding van de moord op David Polfliet laat Mechelen vanaf vandaag tot zondagavond de regenboogvlag halfstok wapperen op de Sint-Romboutstoren. Dat ter nagedachtenis van het slachtoffer van gaybashing en alle andere slachtoffers van homofoob geweld. “Als een vaandel van een stad waar iedereen welkom is en waar we altijd naar mensen zullen kijken als mens, om wat ze doen, niet om wie ze zijn. We zijn allemaal Mechelaars, evenwaardig en vrij, vrij om te verlangen naar en te houden van om het even wie...”, laat burgemeester Alexander Vandersmissen weten via sociale media.