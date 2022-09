Amper enkele dagen voor start kermis roven dieven lunapark leeg: “Eerst twee jaar out door coronacrisis, nu dit”

De inbraak dateert vermoedelijk van afgelopen dinsdagavond omstreeks 21.30 uur. Het kermiskraam stond toen geparkeerd langs de rijbaan in de Bosstraat. “Klaar om ons te gaan opstellen voor de kermis aan het station van Berlaar”, klinkt het bij de uitbaters. Nu zondag 2 tot en met dinsdag 4 oktober strijkt de kermis neer in Berlaar. “Dit is enorm balen”, vertelt Sylvie. “Eerst was er de coronacrisis waardoor we er een twee jaar lang hebben uitgelegen. Nu is het dit weer.”

Om in te breken in het kermiskraam werd de toegangsdeur geforceerd. Hierdoor is er dus ook heel wat schade aan het lunapark. Binnen werden de toestellen niet stuk gemaakt, maar de buit is wel aanzienlijk. “Want de dieven gingen ervandoor met onze prijzen. Die bestaan voornamelijk uit elektromechanica”, luidt het nog. “Naast stofzuigers, broodroosters en friteuses werden er ook nog mixers gestolen. Dat tikt aardig aan.”

Witte bestelwagen

De politie kwam ter plaatse voor het nodige sporenonderzoek, maar voorlopig is er nog geen spoor naar de daders. In de buurt zou er naar verluidt een witte bestelwagen zijn opgemerkt. Vermoedelijk werd die gebruikt om de gestolen spullen te vervoeren. “Zeker is dat ze een lange tijd moeten zijn bezig geweest”, gaat Sylvie verder. Zij verspreidde inmiddels op sociale media een oproep naar getuigen.

“Ook indien mensen nieuw materiaal in hun originele doos zien worden aangeboden, mogen ze ons steeds contacteren”, zegt Sylvie. De kermiskraamster hoopt dat de politie de daders snel kan vatten. Het is de eerste keer dat ze slachtoffer zijn geworden van een inbraak. Enkele jaren geleden werd er wel al een keer geprobeerd om in te breken in hun kermiskraam, maar toen geraakten de daders gelukkig niet binnen. “We gaan nu bekijken hoe snel we de spullen kunnen vervangen want dit weekend willen we graag kunnen openen”, besluit Sylvie.

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.