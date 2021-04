Alleenstaande mama Emanuele (27) is finaliste bij Queen of the Models: “Ik verloor al zoontje en Blayne werd doof geboren, maar ik probeer positief te blijven”

BerlaarDe 27-jarige Emanuele Hesbeens uit Berlaar zit in de finale van de modellenwedstrijd Queen of the Models 2021. De oudste van alle finalistes heeft ook al een bewogen leven achter de rug. “Het was mijn vorige zomer overleden tante Els die me aanmoedigde om me in te schrijven voor deze wedstrijd”, vertelt Emanuele.