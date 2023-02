Al één jaar voorleeshond in de bibliotheek van Berlaar

Lucy, de Drentsche Patrijshond is ondertussen al vier jaar oud, maar nog steeds even enthousiast. Kinderen die voorleesangst hebben, kunnen in een rustige omgeving, zonder ouder, komen voorlezen aan de hond. Lucy verbetert of onderbreekt niet. “Het initiatief in Vlaanderen is ontstaan in de bib van Tessenderlo. Ik heb dan een opleiding gevolgd met Lucy als therapiehond en wilde het initiatief ook in de bibliotheek van mijn eigen woonplaats introduceren. Bij deze is dat gelukt. Ongeveer vier kinderen per maand komen voorlezen aan Lucy. Ze ligt dan op haar matje tijdens het voorlezen en daarna kunnen de kinderen nog een beetje spelen of knuffelen. In het begin zagen we vooral dezelfde kinderen, maar nu zijn er toch al heel wat nieuwkomers.”