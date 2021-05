Zes jaar cel voor Surinamer die vrouw en stiefdochter met hamer te lijf ging: “Als ik jou niet kan hebben, dan niemand”

Limburg Op deze dertien Limburgse locaties is zwemmen in openlucht toegestaan

20 mei Wat een zalig gevoel van vrijheid geeft het in de zomer wanneer je in openlucht verkoeling kan zoeken. Momenteel is zwemmen in openlucht slechts mogelijk in 51 binnenwateren in Vlaanderen, waarvan 13 in de provincie Limburg. De Vlaamse regering wil echter nog veel meer mensen de mogelijkheid geven om te zwemmen in openlucht en onderzoekt hoe dat op veilige manier mogelijk kan zijn.